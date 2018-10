Am Freitag, kurz vor 12 Uhr, musste die Feuerwehr einen Brand im Bahnhof Baden löschen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, brannte es in einem Technikraum im Metroshop, worauf es zu einer grossen Rauchentwicklung kam. «Der Rauch stink nach Plastik», schreibt ein Lesereporter an die az.

Die Feuerwehr, unterstützt von der Regionalpolizei Baden, evakuierte den Metroshop. Der Brand konnte daraufhin ohne Probleme gelöscht werden.

Zwei Personen wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht.

Über die Brandursache ist derzeit nichts bekannt, die Kantonspolizei hat Ermittlungen eingeleitet. (az)

Die aktuellen Polizeimeldungen: