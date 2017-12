Wie Ermittlungen gezeigt hätten, handelten die Beschuldigten zwar nicht in der Absicht, sich selbst zu bereichern, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen jedoch vor, zumindest in Kauf genommen zu haben, dass dem Unternehmen dadurch ein finanzieller Vorteil verschafft würde. Ausgehend vom Preis von zwölf Franken für das günstigste Fleisch beläuft sich der Deliktsbetrag auf 6500 Franken. Die Mitarbeitenden der Metzgerei hätten eigenmächtig gehandelt.

Gegen zwei weitere Beschuldigte wurde das Verfahren eingestellt. In einem Fall ergaben sich gestützt auf die polizeilichen Ermittlungen und Aussagen von Zeugen und Mitbeschuldigten keine Anhaltspunkte, dass dieser in den Betrug involviert war. Im anderen Fall konnten keine objektiven Anhaltspunkte für eine Beteiligung gefunden werden. Auch die Einstellungsverfügungen sind noch nicht rechtskräftig. (sam)