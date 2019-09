Kurz vor 20.30 Uhr am Freitagabend verlor ein Automobilist beim Abbiegen von der Mellingerstrasse in die Birmenstorferstrasse die Herrschaft über seinen Boliden. Dabei rutsche der Mercedes über den Grünstreifen und prallte auf der Badenerstrasse frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Audi heftig zusammen.



Die 38-jährige Lenkerin des Audi und der 40-jährige Mercedesfahrer wurden zur Kontrolle ins Spital überführt. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren wurde eine umfangreiche Tatbestandsaufnahme durchgeführt, wobei die Strasse für mehrere Stunden gesperrt blieb. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Baden umgeleitet.



Dem 40-jährigen Italiener wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen, zudem wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Staatsanwaltschaft Baden hat ein Verfahren eröffnet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Aktuelle Polizeibilder vom September 2019: