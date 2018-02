Nachdem Isabella an der Langstrasse in Zürich gefeiert hatte, soll die junge Frau zu einem 36-Jährigen nach Hause gegangen sein – dies berichten Tele M1 und Tele Züri. Ab diesem Moment war ihr Natel abgestellt, die Leiche der 20-Jährigen wird drei Monate später in einem Waldstück in der Nähe gefunden.