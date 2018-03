Mit dem Titel ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. «Schon als kleines Mädchen verfolgte ich die Shows», sagt sie. Dennoch will sie bodenständig bleiben, denn sie sei ein Mensch mit Herz. In ihrem Amtsjahr will sich die junge Frau gegen Mobbing einsetzen. «Kein einziges Kind soll mehr an den Schulen gemobbt werden», sagte sie nach ihrer Wahl.

Mitschüler klebten ihr Kaugummi in die Haare

Riederer war wegen ihres Aussehens selbst Mobbing-Opfer. Ihre Mitschüler zerrissen ihre Schulhefter oder kritzelten hinein. Auch versuchten einige, Kaugummi in ihre langen, dunklen Haare zu kleben. «Sie hörte sogar auf zu essen», sagt ihre Mutter. «Als sie nur noch 23 Kilogramm wog, mussten wir sie ins Spital einliefern.»