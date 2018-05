Detlef Brose , CEO des Grand Casino Baden, lieferte sich in der Nacht auf Auffahrt im hauseigenen «Club Joy» ein Handgemenge mit einem Gast. Laut einer Meldung von «Blick» richtete sich Brose nun in einem Schreiben an die Mitarbeiter und entschuldigte sich für den Zwischenfall. Noch ist unklar, ob die Entschuldigung auf Druck des Verwaltungsrats erfolgte.

Rund 250 Gäste feiertendie «We love 90’s»-Party im «Club Joy», darunter auch der Grand Casino CEO, als es um 2 Uhr an der Bar zum Eklat kam. Detlef Brose soll laut Augenzeugen wild gestikuliert und dabei einem Gast das Getränk verschüttet haben. Statt zu einer Entschuldigung soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Der CEO ging dem Gast daraufhin an den Kragen, dieser reagierte mit einer Ohrfeige.

Die Security schritt ein und trennte die Streithähne. Sowohl der Gast als auch Brose sollen aus dem Club verwiesen worden sein, schreibt «Blick». Ein Polizeieinsatz oder gar eine Anzeige konnte vermieden werden. Nach dem Vorfall liess sich der CEO wieder auf der Party blicken und er feierte weiter. Das Casino will diese Details zum Vorfall weder kommentieren noch dementieren. Auch Brose wollte sich nicht äussern.