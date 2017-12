Die ABB bleibt in der Schweizer Bergbahn-Technologie die Nummer eins. Sie hat für die steilste Standseilbahn der Welt, die über eine Strecke von 1700 Metern von der Talstation Schlattli im Kanton Schwyz ins Skigebiet Stoos führt, die Elektromotoren konstruiert und gebaut.

Die neue Standseilbahn wurde am Samstag in Betrieb genommen und ersetzt die alte Bahn zwischen Schwyz und Stoos aus dem Jahr 1933. Die Wagen haben ein futuristisches Design und können 136 Personen transportieren. Ihre Konstruktion mit den trommelartigen Fahrgastkabinen ermöglicht es, die wechselnde Steigung auszugleichen. So bleiben die Kabinen während der Fahrt bei unterschiedlicher Steilheit immer in der Horizontalen. Dabei wird eine Neigung bis zu 110 Prozent überwunden, was einem Winkel von knapp 48 Grad entspricht.