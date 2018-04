Andreas Lang, seit November sind Sie Kommandant der Stadtpolizei und Sicherheitschef der Stadt Baden. Geht für Sie ein Bubentraum in Erfüllung?

Andreas Lang: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Ich würde wieder denselben beruflichen Weg wählen, der mich ja über einige Umwege zu diesem Ziel geführt hat.

Sie sind als öffentliche Person noch relativ unbekannt in der Stadt. Wer ist der neue Badener Polizeikommandant?

Ich bin, wie viele Polizeikommandanten, ein Quereinsteiger. Nach der Militärakademie an der ETH Zürich war ich als Berufsoffizier in der Westschweiz tätig und habe ein juristisches Nachdiplomstudium gemacht. Zurück in der Deutschschweiz war ich einige Jahre bei der Intervention SBB als Rayonleiter. Bei Not- und Ereignisfällen habe ich als Einsatzleiter die Koordination mit den Blaulichtpartnern, insbesondere mit der Polizei, übernommen. Zuletzt war ich als Fachlehrer Nachrichtendienst am Armeeausbildungszentrum. Dank der bisherigen beruflichen Stationen eignete ich mir das Wissen an, das ich nun für die drei Bereiche Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz benötige.

Sie sind als Sicherheitschef nicht nur Polizeichef, sondern auch quasi oberster Feuerwehrmann und Zivilschützer.

Das ist richtig. Unter dem Dach der Öffentlichen Sicherheit befinden sich nebst meinem Polizeikommando auch die Kommandi der Stützpunktfeuerwehr und der Zivilschutzorganisation. Letztere Beide verfügen je über einen eigenen Kommandanten. Diese Vielseitigkeit und die Zusammenarbeit mit den Kommandanten der Feuerwehr und des Zivilschutzes schätze ich enorm. Obwohl ich stets im Sicherheitsbereich tätig war, bin ich aktiv dabei, mich im Polizeihandwerk praktisch ausbilden zu lassen und absolviere dazu den Führungslehrgang für Polizeioffiziere.

Aber Sie haben sich gut eingelebt am neuen Arbeitsplatz?

Danke, ich bin immer noch dabei, mich einzuleben. Es läuft sehr viel, da hat man das Gefühl, man sei schon Jahre Teil des Teams. Alle meine Mitarbeitenden sind sehr offen und kommunikativ.

Was sind Ihre Ziele und Wünsche als Kommandant?

Ich will eine «adaptive Polizei». Das heisst, eine die sich den aktuellen Bedrohungen und Gefahren anpasst. Ich denke auch an Terror. Ich möchte mit den gut ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten hier in Baden berechtigte Anliegen der Bevölkerung ernstnehmen. Was mir auch wichtig ist: Ich setze viel daran, dass wir mit unseren Blaulichtpartnern den Ernstfall proben können. Und ich möchte eine gute Partnerschaft pflegen, sei das mit anderen Polizei-Korps, etwa mit der Kantonspolizei oder mit den anderen Regionalpolizei-Korps. Ich möchte Schnittstellen zu Nahtstellen machen.

Stichwort Partnerschaften: Es gibt den Plan, die Stadtpolizei Baden und die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal zusammenzulegen. Wie weit sind die Pläne für eine Fusion fortgeschritten?

Die Zusammenarbeit mit den benachbarten Polizei-Korps pflegen wir schon seit Jahren. Einerseits, weil die Gegenseite nicht Halt macht an der Gemeindegrenze. Andererseits, weil diese beiden Polizei-Korps deckungsgleich sind in Ausbildung und Einsatztaktik. Weiter gibt es Spareffekte, etwa im Beschaffungswesen. Und es gibt Bereiche, in denen man Synergien nutzen kann: Beispiel Verkehrserziehung. Das könnte man gut zusammen machen.

Die Regionalpolizei Wettingen würde sich für eine Fusion logischerweise am besten eignen.

Die Zusammenarbeit mit den Kameradinnen und Kameraden aus Wettingen an der Badenfahrt 2017 war sehr erfolgreich. Zum Einen leisteten wir die Spezialeinsätze für die Badenfahrt, zum Andern mussten wir ja die Grundversorgung in den Gemeinden aufrechterhalten. Weil wir vom Dienstmodell her identisch aufgestellt sind und wir auch sonst harmonieren, hat das hervorragend funktioniert. Das hat die Politik bestärkt, hier eine Vertiefung anzustreben.

Also kann man sagen, dass die Badenfahrt Auslöser für die Fusionspläne war?

Es war sozusagen ein Testfall, wie das Tagesgeschäft umzusetzen wäre. Aber es sind immer noch alle Varianten offen. Von einer intensivierten Kooperation, über eine Zusammenlegung von Teilbereichen…

…an welche Bereiche denken Sie da konkret?

Zum Beispiel an die Verkehrserziehung, eine Ordnungsbussenzentrale oder auch eine gemeinsame Administration. Bis hin zu einer Fusion der beiden Korps. Alle Varianten sind denkbar.

Einen Zeitplan gibt es dafür aber noch nicht?

Das ist schwierig zu sagen. Es ist letztlich ein politischer Entscheid.

Wenn die beiden Korps fusionieren, würde das neue Korps 16 Gemeinden abdecken, von Bergdietikon bis Würenlingen. Im Aargau gibt es bisher keine so grosse Regionalpolizei.

Das ist richtig. Die Stadtpolizei Baden ist jetzt schon die grösste Regionalpolizei, Wettingen-Limmattal gehört auch zu den grössten. Nach einer Fusion wären wir mit Abstand das grösste Regionalpolizei-Korps im Aargau.