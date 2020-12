Neues Checkout-System von Lidl soll Diebe abschrecken – und sorgt für Alarme und irritierte Kunden

Diese Woche wunderte sich ein Lidl-Kunde in Baden darüber, dass er innerhalb weniger Minuten gleich zweimal vom Kassenbereich her einen schrillen Alarm hörte. Der Grund dafür hat mit den neuen Self-Scanning-Kassen zu tun. Im Sprachgebrauch von Lidl heissen sie "Self Checkout Kassen". Die Betonung des Auscheckens kommt nicht von ungefähr.

Vor wenigen Wochen hat Lidl in Baden zehn der neuen Kassen installiert, um die Wartezeiten vor den Kassen zu reduzieren. Diese ersetzten zwei Standardkassen, an denen Verkäuferinnen und Verkäufer die Ware scannten und einkassierten. Vor kurzem wurde bei den Self-Checkout-Kassen eine Drehtüre-Vorrichtung installiert. Der Discounter hatte seine Filiale am Bahnhof im Februar eröffnet.

Wer seine Waren an einer Kasse selbst scannt und zahlt, muss die Quittung an einer Vorrichtung noch vor der Drehtüre einscannen, damit diese sich öffnet. So ähnlich wie ein Autofahrer, der mit seinem Gefährt ein Parkhaus via Schranke verlassen möchte.