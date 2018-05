Die Aufgaben, die der Justizvollzug zu erfüllen habe, seien komplex und auch voller Widersprüche. «Gemäss Strafgesetzbuch haben wir dafür zu sorgen, dass der Strafvollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich entspricht, wir haben die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, haben den schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen. Dies alles unter einen Hut zu bringen, ist eine grosse Herausforderung.»

Wollte man die Häftlinge in besserem Umfang betreuen und somit besser auf ein straffreies Leben vorbereiten, bräuchte es massiv mehr Personal. «Doch dieses Szenario wird wegen der angespannten Finanzen und auch wegen der Akzeptanz in der Bevölkerung ganz bestimmt nicht eintreten», gibt sich Naegeli realistisch.

Unruhe wegen Thomas N.

Wer an Gefängnisse denkt, dem kommen unweigerlich Bilder und Klischees aus Hollywood-Filmen in den Sinn. Eines davon sind interne Hierarchien und Hackordnungen – je nach Schweregrad der Delikte. Wie sieht die Realität aus? «Das mit den Kategorien stimmt. So wird etwa sexueller Missbrauch – insbesondere an Kindern – auch unter Häftlingen als besonders abstossend angesehen.» Wird also etwa Thomas N. von seinen Mithäftlingen abgegrenzt? «Zu Einzelfällen kann ich nichts sagen. Nur so viel: Der Fall Thomas N. ist für uns nicht deshalb ein spezieller, weil er sich speziell verhalten würde, sondern wegen des ganzen Drumherums vor allem auch in den Medien. Das hat natürlich auch bei den anderen Insassen für eine gewisse Unruhe gesorgt.» Thomas N. sei ein «normaler» Häftling und werde in der Pöschwies grundsätzlich auch als solcher behandelt.

Damit sich keine Gruppen bilden, würden die Gefängnisinsassen bewusst gemischt. «In den rund 24-köpfigen Gruppen sollen möglichst viele Nationen, Delikttypen, Religionen und auch Altersgruppen gemischt sein; das stabilisiert das ganze System», so Naegeli. Auch seien jegliche Geschäfte wie Tausch, Leihe oder Schenkungen unter den Häftlingen untersagt, damit keine Abhängigkeiten entstehen können.

Auch wenn Naegeli nicht jeden Insassen persönlich kennt, so verschanzt er sich tagsüber nicht einfach in seinem Büro. «Ich bin so oft wie möglich an der Front anzutreffen. Erstens ist es mir wichtig, zu sehen, was dort läuft. Zweitens will ich damit auch meinen Mitarbeitenden den Rücken stärken.» Es komme nur ganz selten vor, dass ein Häftling auf einer «Audienz» bei ihm bestehe. «Dann muss aber schon etwas sehr Dringendes vorliegen. Im Normalfall können das meine Mitarbeitenden regeln.»

«Viele traurige Biografien gesehen»

Ob er denn nie Angst gehabt habe, auch um seine Familie, da er als Direktor angreifbar sei? «Nein. Nochmals: Wenn man sich professionell verhält und die Insassen respektvoll behandelt, dann hat man in der Regel auch nichts zu befürchten. Denn auch die Insassen wissen: Es waren nicht wir, die sie zur Strafe verurteilt haben.» Und wie sieht es mit freundschaftlichen Beziehungen – insbesondere über die Haftdauer hinaus – aus? «Es gibt hier in der Pöschwies Insassen und Mitarbeitende, die kennen sich teils schon über 30 Jahre. Da ist es völlig normal, dass eine Art Beziehung entstehen kann. Doch auch hier ist eine gesunde und vor allem professionelle Distanz gefragt.» Dazu gehöre seiner Meinung auch, dass die Beziehung nach Ablauf der Haftstrafe ende.

Seit 20 Jahren arbeitet Andreas Naegeli nun schon im Justizvollzug. Was haben all diese Jahre – umgeben von Schwerverbrechern und konfrontiert mit den menschlichen Abgründen – aus ihm gemacht? «Es gibt in unserer Branche durchaus Menschen, die zum Zyniker werden.» Die von den Insassen begangenen Delikte wolle er überhaupt nicht entschuldigen; sie seien teils auch mit nichts zu entschuldigen. Aber: «Die letzten 20 Jahren haben mich bescheiden und demütig gemacht. Ich habe in diesen Jahren derart viele traurige Biografen gesehen; es braucht manchmal nur so wenig, um einen Menschen aus der Bahn zu werfen. Auch deshalb bin ich einfach nur dankbar, für die Chancen, die ich in meinem Leben erhalten habe.»

Häftlinge im Pöschwies haben Arbeitspflicht – diese Produkte stellen sie her: