Der Anstieg an Einbrüchen findet seit Anfang November statt. Im Dezember stiegen die Zahlen zwei Mal auf über 40 Delikte pro Woche, teilt die Kantonspolizei mit. Die Häufung betreffe aktuell die Region Baden, insbesondere das Limmattal.

Die Täterschaft dringt während des Tages, zunehmend aber auch während der Dämmerung am frühen Abend in Einfamilienhäuser und Wohnungen ein. Meistens verwenden sie Werkzeuge, um sich via Küchenfenster oder Terrassentüre Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen.

Bei verdächtigen Feststellungen empfiehlt die Kantonspolizei, den Polizeinotruf 117 zu verständigen.

Gegenüber den Vorjahren sind die Einbruchsdelikte rückläufig. Gesteigerte sichtbare Präsenz der Kantons- und Regionalpolizeien, vor allem in den frühen Abendstunden, sollen dazu beitragen, Straftaten zu verhindern, heisst es in der Mitteilung. (kob)