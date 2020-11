So wichtig wie der Sensationsfund: Im Bäderquartier kommt das römische Freibad zum Vorschein

Die beiden Thermalbäder wurden von den Römern erbaut. Sie sind rund 2000 Jahre alt und wurden über das Mittelalter bis in die Neuzeit, sprich ins 19. Jahrhundert, als öffentliche Bäder genutzt. 1840 existierte hier noch ein Dampfbad. Verenabad und Freibad war dem einfachen Volk vorbehalten. Die Gäste der Bäderhotels zogen deren privaten Thermen vor. Im Lauf der Zeit wurden die Bäder immer wieder umgestaltet. «Das sind also nicht mehr original römische Verhältnisse», sagt Flück.

Dass das Freibad römischen Ursprungs ist, war bisher eine Vermutung. «Das hat sich nun bestätigt.» Die Archäologen fanden Aussenwände des Beckens aus massivem römischen Gussbeton sowie eine kunstvolle erstellte Wasserspielanlage aus Muschelkalk und Terrazzomörtel. Zumindest ein Einzelbad an der Nordwestecke des grossen Bassins gehörte dazu. Es wurde freigelegt. Gefunden wurden hier auch Reste von Sitzstufen aus Terrazzomörtel, die am Beckenrand eingebaut waren. Diese Bautechnik haben die Römer angewandt. Im Mittelalter wurde sie nicht mehr verwendet.

«Dichte Überlieferung absolut einmalig»

Das Freibad-Becken ist zirka 9 auf 6 Meter gross, wie man dank historischen Quellen weiss. «Wir haben in Baden eine reiche Quellenlage mit Texten und Bildern, welche die Bäder beschreiben. Diese dichte Überlieferung ist absolut einmalig», sagt Matthias Flück.

Zu den Ausgrabungen kam es, weil auf dem Kurplatz die Thermalwasserleitungen saniert werden. Sie starteten im Frühling. Federführend ist die Stadt Baden. Die Freilegungsarbeiten beim Freibad dauern nun an. Erst danach soll die Leitungsarbeiten geplant werden. «Wir wollen so weit möglich die historische Substanz im Boden schonen», sagt Flück. «Wir haben einen gewissen Spielraum.» Wenn immer möglich sollen die Leitungsrohre in bereits bestehenden Gräben verlegt werden, also in Bereichen, die früher schon zerstört wurden.