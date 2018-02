Der Schock sitzt tief

Abgesehen vom Polizeisiegel an der Wohnungstür deutet am Freitagmittag nichts auf das Familiendrama hin. Die Polizisten sind weg, die Spurensicherung auch. Niemand bewacht den Eingang des Wohnblocks. Kein Absperrband flattert im Wind. Im Treppenhaus bittet die Verwaltung die Mieterinnen und Mieter, draussen zu rauchen. Hinter den Türen hört man Menschen reden und Kinder lachen.

Im siebten Stock wohnen Manuela Hirschi und Ramon Tasende. Sie kannten die Mutter des verstorbenen Jungen und hatten am Donnerstagabend Kontakt mit ihr. «Sie hat uns geschrieben, weil sie seit Stunden niemanden erreichen konnte», erzählt Ramon Tasende. «Sie machte sich Sorgen», sagt Manuela Hirschi. Ramon Tasende sei deshalb mehrmals runter in den vierten Stock, habe geklingelt und an die Türe geklopft. Aber niemand reagierte.

Vor 23 Uhr sei die Mutter des Buben in Spreitenbach angekommen. Gemeinsam hätten sie auf die Polizisten gewartet. Diese hätten als Erstes den Türspion entfernt und nach dem Buben gerufen, erzählt Ramon Tasende. Daraufhin hätten sie versucht, die Tür mit einem Schlüssel zu öffnen: «Aber das ging nicht. Wahrscheinlich steckte von innen ein Schlüssel im Schloss», sagt Ramon Tasende. Schliesslich musste der Schlüsseldienst die Türe aufbohren. Manuela Hirschi hat den Lärm bis in den siebten Stock gehört. Sie wartete in der Wohnung und erfuhr durch ihren Mann, was die Polizei vorfand, als sie die Wohnung im vierten Stock betrat.

Ramon kam zurück in unsere Wohnung, schaute mich an und sagte: ‹Du, die sind alle drei tot›», erzählt sie. Ein anderer Nachbar erzählt, er habe in der Nacht eine Frau schreien hören: «Bitte nicht! Bitte nicht!»

Mutter hat das Fest vorbereitet

Manuela Hirschi und Ramon Tasende kannten auch das verstorbene Ehepaar. Sie hätten seit etwa vier Jahren in Spreitenbach gewohnt und ab und zu auf den kleinen Buben, ihren Enkel, aufgepasst. Wie es zur Gewalttat kommen konnte, können sie sich nicht erklären. Sie können nur immer fassungslos den Kopf schütteln. Der Junge sei bei seiner Grossmutter gewesen, weil seine Mutter sein Geburtstagsfest vorbereite, erzählt Manuela Hirschi. «Er hätte am Freitag seinen 4. Geburtstag gefeiert.»

Die Betroffenheit über das Familiendrama ist nicht nur in der Nachbarschaft gross. Auch Gemeindepräsident Valentin Schmid drückte am Freitagvormittag in einer Mitteilung den Angehörigen sein tiefstes Beileid aus. «Der Gemeinderat Spreitenbach ist sehr betroffen.»