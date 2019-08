Die Aargauer Kantonspolizei hat am Mittwoch sieben Schnellfahrer in Würenlos gestoppt. Sie blieben ausserorts in einer Geschwindigkeitskontrolle hängen. Am schnellsten fuhr ein 19-jähriger Töfffahrer: Anstelle der erlaubten 80 km/h war er mit 131 km/h unterwegs. Die Polizei stoppte ihn und nahm ihm den Führerausweis ab. Zwei Autofahrer, die 120 respektive 121 km/h schnell fuhren, mussten das "Billett" ebenfalls abgeben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Weiterfahren durften vier Verkehrsteilnehmer, die die Polizei mit Geschwindigkeiten zwischen 114 km/h und 116 km/h mass. Sie müssen mit dem späteren Entzug des Führerausweises durch das Strassenverkehrsamt rechnen.