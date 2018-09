In Baden-Dättwil ist es nach dem Bareggtunnel in Fahrtrichtung Bern kurz vor 8 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Lieferwagen und ein Auto seien am Unfall beteiligt gewesen, teilte die Kantonspolizei auf Anfrage mit. Verletzte habe es keine gegeben.

Feuerwehr und Nationalstrassenunterhalt mussten aufgeboten werden, weil Öl auf der Fahrbahn ausgelaufen sei. Zeitweise war nur einer von drei Fahrstreifen befahrbar. Es kam deshalb zu Rückstau und Verkehrsbehinderungen über mehrere Kilometer. Gemäss der Verkehrsinformation von Viasuisse betrug der Zeitverlust bis zu eine Stunde. Um 9.40 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt und der Stau löste sich auf.