Vermisster (✝77) tot aufgefunden – keine Hinweise auf ein Verbrechen

Die Kantonspolizei Aargau erhielt am Mittwoch die Meldung, wonach eine Drittperson der seit Montag vermisste 77-jährige Mann in Würenlos leblos auffinden konnte. Hinweise auf ein Verbrechen liegen nicht vor.



Der Mann hat am 22. Juni 2020 seinen Wohnort in Wettingen in unbekannte Richtung verlassen und galt seither als vermisst.

