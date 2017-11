Die Polizei suchte am Samstag nach Gerhard Reinhold Hernach. Der 82-jährige wurde zuletzt am Freitag um 19 Uhr in einem Pflegezentrum in Spreitenbach gesehen. Seither galt er als vermisst. Hernach ist auf Medikamente angewiesen.

Dank einem helfenden Einsatz eines Helikopters konnte der Senior gegen 22.15 Uhr nahe dr Autobahn entdeckt werden. Hernach lag bäuchlings am Boden. Die ausgerückten Polizisten kümmerten sich um den Betagten. Er wurde ins Spital eingeliefert. (mwa/zam)