Nur sieben Monate, nachdem Erika De Candido mit dem Fahrrad verunfallte, ist sie an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt: Die Maschineningenieurin arbeitet heute in einem 50-Prozent-Pensum als Teamleiterin im Bereich Forschung und Entwicklung bei der ABB in Turgi. «Es ist nicht alltäglich, dass Patienten nach einem Schädel-Hirn-Trauma so früh und in einem hohen Pensum wieder in den Arbeitsprozess einsteigen», sagt Patrizia Dall’Acqua, Neuropsychologin an der Rehaklinik Bellikon. Denn bei Patienten, die eine schwere Schädel-Hirnverletzung erlitten haben, rechne man mit einem längeren Heilungsprozess, der über Jahre dauern könne. «Ob sie dabei zur Normalität zurückkehren können, ist nicht in allen Fällen gesichert.»

Doch von vorn: Es ist der 26. Juli 2018, als Erika De Candido, 37, um halb acht Uhr morgens mit dem Velo zur Arbeit fahren will. 200 Meter von ihrer Wohnung in Ennetbaden entfernt stürzt sie vom Fahrrad und bleibt regungslos am Boden liegen. Durch den Aufprall erleidet sie nicht nur ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, sondern bricht sich auch das Schlüsselbein und eine Rippe. «Vom Moment des Aufpralls an erinnere ich mich an nichts mehr. Auch, was in den folgenden zwei Wochen geschah, ist mir unbekannt», sagt De Candido, als wir die gebürtige Italienerin in der Rehaklinik treffen. «Ein Auto war involviert. Was genau passiert ist, weiss jedoch niemand.»

Nach dem Unfall wird sie ins Kantonsspital Aarau gebracht, wo sie am Kopf operiert wird. Dabei öffnen ihr die Ärzte unter anderem die Schädelkalotte, um die Hirnblutung zu stillen. Anfang August kommt sie nach Bellikon. «Erst als ich in die Rehaklinik verlegt wurde, funktionierte mein Erinnerungsvermögen wieder», sagt Erika de Candido. Die Erinnerung ist zwar zurück, jedoch hat sie allerlei Beschwerden: Sie hat Kopfschmerzen, ist stets müde, kann sich schlecht Sachen merken und hat Mühe, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Zudem ist sie lärmempfindlich.

Nichtsdestotrotz: Sie kämpft sich während der stationären Neurorehabilitation ins Leben zurück. In den folgenden zwei Monaten stehen in Bellikon verschiedenste Therapien an, darunter im Bereich Neuropsychologie, Physiotherapie und berufsorientierte Ergotherapie. Sie erhält psychotherapeutische Unterstützung, besucht Entspannungsgruppen, macht lange Spaziergänge und meditiert. «Meine körperlichen Fähigkeiten erlangte ich relativ rasch zurück», erinnert sie sich. Anders sieht es bei der kognitiven Leistungsfähigkeit aus: «Zu Beginn machte ich auch hier rasche Fortschritte. Jedoch folgte eine Zeit, in der meine kognitiven Fähigkeiten – trotz Training – keinen Schritt besser wurden.»