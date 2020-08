Zwei Unfälle wegen Alkoholeinfluss am Steuer – beide Lenker müssen Führerausweis abgeben

Eine 49-jährige Schweizerin fuhr am gestrigen Mittwoch um 17.40 Uhr mit ihrem VW Polo in Schinznach-Bad auf der Badstrasse, als sie in einer Kurve eine Streifkollision mit einem entgegenkommenden Jaguar verursachte. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Die VW-Fahrerin stand gemäss Feststellung der Kantonspolizei unter Alkoholeinfluss. Die beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von über 0,9 mg/l. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab.



Ein 68-jähriger Mazda-Fahrer kollidierte einige Stunden später um 21.40 Uhr an der Landstrasse in Turgi mit einem Findling am Strassenrand. Der Unfallfahrer, ein niederländischer Staatsangehöriger, blieb unverletzt.

Eine auf dem Polizeiposten durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von über 0,8 mg/l. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.

