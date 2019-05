Die Geschäftsfelder der international tätigen Gruppe Brugg sind: Kabelsysteme, Seiltechnik, Rohrsysteme, Prozessleittechnik und Immobilien. Per Ende 2018 beschäftigt wurden weltweit total 1900 Mitarbeitende, davon 1200 in der Schweiz. Im Kanton Aargau waren es rund 700 Beschäftigte, von denen 380 für Brugg Cables tätig waren. Seit dem Start des Programms «ChangeToFit» im Januar dieses Jahres hat sich der Bestand in der Division Cables bereits um rund 50 Mitarbeitende reduziert. Der weitere Abbau erfolgt etappenweise und wird voraussichtlich Mitte 2020

abgeschlossen sein.

1896 gegründet, hat sich die Brugg Kabel AG zum grössten Unternehmen innerhalb der Gruppe Brugg und zu einem führenden Kabelhersteller der Schweiz entwickelt. Angeboten wird das gesamte Produktsortiment zur Energieversorgung: von Hochspannungskabeln mit entsprechenden Verbindungsmuffen und Endverschlüssen über Mittel- bis Niederspannungskabel und Garnituren. (mhu)