Am Handschuhfach manipuliert und Kontrolle verloren: Auto landet auf dem Dach

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 20. Januar 2021, kurz nach 16 Uhr, in Thalheim. Ein 23-jähriger Schweizer fuhr auf der Hauptstrasse in Richtung Staffelegg Passhöhe.

Als er während der Fahrt an seinem Handschuhfach manipulierte geriet er kontinuierlich an den Strassenrand. In der Folge verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug worauf dieses auf ein Mäuerchen geriet, ins Wanken kam und schlussendlich auf das Autodach kippte.

Der Autofahrer konnte sein Fahrzeug selbständig und unverletzt verlassen. Die Kantonspolizei Aargau hat den Lenker bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

