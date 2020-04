Antalis hat einen neuen Hauptaktionär

Bereits im März 2019 wurde gegen den heutigen Hauptaktionär der Antalis Gruppe, die Sequana Gruppe, das Insolvenzverfahren eröffnet. Dies als Folge eines jahrzehntealten Rechtsstreits. Seither lief die Suche nach einem neuen Hauptaktionär für die Antalis Gruppe auf Hochtouren. Dieser wurde nun mit Kokusai Pulp and Paper (KPP) gefunden, wie Antalis am Mittwochmorgen bekannt gibt. Das japanische Papier-, Karton-, Verpackungs- und Zellstoffunternehmen ist an der Tokioter Börse gelistet.

"Durch die Übernahme von Antalis wird KPP zu einem weltweit führenden Anbieter von Papier, Verpackung und visueller Kommunikation auf den vier Kontinenten Asien, Europa, Australien und Lateinamerika", heisst es in der Mitteilung. Das umfassende Angebot an Produkten und Dienstleistungen erstreckt sich über alle Sektoren.

Als Folge der neuen Aktionärsstruktur wird Antalis voraussichtlich noch dieses Jahr von der französischen Börse dekotiert. Die Transaktion wird von KPP mit Unterstützung der japanischen Grossbank Mizuho getätigt. Sie ermöglicht der Sequana Gruppe einen erheblichen Schuldenerlass.

Antalis mit mehr internationaler Präsenz

Für Antalis bedeute die neue Kapitalstruktur wiederum bestmögliche Flexibilität, um die strategische Positionierung im Papiervertrieb weiter zu festigen und die Transformation in Richtung Packaging und visuelle Kommunikation fortzusetzen, heisst es in der Medienmitteilung. «Diese Nachricht bedeutet uns gerade in der aktuellen Zeit, in der wir alle von Unsicherheiten rund um das Coronavirus geprägt sind, sehr viel», lässt sich Andreas Schraner, CEO von Antalis Schweiz, zitieren. «Es hilft uns, langfristig zu planen und auch innerhalb einer starken Gruppe Synergien weiter auszuschöpfen. Wir freuen uns enorm über diese Mitteilung.»

Mit der Übernahme wird das Vertrauen in die Zukunft von Antalis klar gestärkt. Das Unternehmen profitiert damit von einem noch umfangreicheren Produkt- und Dienstleistungsangebot und einer ausgeweiteten internationalen Präsenz.