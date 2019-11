Autofahrer streifte Lastwagen – Führerausweis vorläufig weg

Ein 46-jähriger Schweizer fuhr am Donnerstagabend mit seinem Volvo auf der Umfahrungsstrasse in Richtung Brugg. Dort kam es zu einer seitlichen Streifkollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Niemand wurde verletzt. Der Sachschaden beträgt zirka 20 000 Franken, so teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Die beweissichere Atem-Alkoholprobe ergab einen Wert von zirka 1 mg/l – der Autofahrer aus der Region stand also unter Alkoholeinfluss. Die Kantonspolizei verzeigte ihn und nahm ihm den Führerausweis vorläufig zu Handen der Entzugsbehörde ab.

