Brugg-Gruppe verkauft Kabelwerk-Sparte an italienischen Energieriesen – Patron Suhner: «Das tut mir weh»

Das Aargauer Industrieunternehmen Brugg Group verliert ihr Herzstück. Sie verkauft die Mehrheit am Kabelgeschäft an den grössten Stromnetzbetreiber Europas – den italienischen Konzern Terna. Das gaben die Kabelwerke Brugg und Terna heute Freitag an einer gemeinsamen Medienkonferenz bekannt.

Über den Kaufpreis wollten die Vertreter keine Angaben machen. Die Brugg Group, die sich im Familienbesitz befindet, behält eine Minderheitsbeteiligung in unbekannter Höhe an der Kabelsparte. Die drei anderen Geschäftsbereiche Seiltechnik, Rohrsysteme, Prozessleittechnik und Immobilien, zusammen mit rund 1500 Mitarbeitern, verbleiben komplett bei der Brugg Group.