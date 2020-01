Bund bewilligt zweite Nagra-Sondierbohrung in Effingen

Mit den Sondierbohrungen wolle die Nagra die potenziellen Standortgebiete für geologische Tiefenlager genauer untersuchen, teilte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Dienstag mit.

Mit dem grünen Licht für die zweite Sondierbohrung in Effingen erteilte das Uvek seit August 2018 insgesamt 18 entsprechende Bewilligungen. 14 Bewilligungen sind bereits rechtskräftig. Im Standortgebiet Jura Ost sind das Sondierbohrungen in Zeihen, Effingen und Bözberg. Gegen Bewilligungen in Riniken und Remigen sind noch Beschwerden hängig.

Die Nagra wird gestützt auf die Ergebnisse der Sondierbohrungen gemäss Uvek gegen 2022 bekanntgeben, für welche Standortgebiete sie Rahmenbewilligungsgesuche für den Bau von geologischen Tiefenlagern ausarbeiten wird. Zur Diskussion stehen Lager für hochradioaktive Abfälle, Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle oder ein Kombilager.

Die Nagra werde voraussichtlich nicht alle 23 beantragten Sondierbohrungen durchführen, hält das Uvek weiter fest. Die Untersuchungsergebnisse bestimmten die jeweils weitere Bohrplanung. Für jedes Gesuch gibt es ein eigenes Bewilligungsverfahren.