Der Tatort ist eine Familienwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stückstrasse in Hausen. Hier hat ein 54-jähriger Vater am Montag seine Ehefrau und eine weitere Frau getötet. Er befindet sich in Haft.

Die Familie mit drei Kindern wohnte noch nicht lange in Hausen. Sie zog aus Lupfig zu. Das zeigen Recherchen der Aargauer Zeitung. Die drei Kinder sind alle noch schulpflichtig. Zwei besuchen die Oberstufe in Lupfig und Windisch, das jüngste geht in Hausen in die Primarschule. Gemäss AZ-Informationen sollen die drei Kinder seit der Tat im Kinderheim in Brugg untergebracht sein.

Schüler wurden am Nachmittag informiert

Die Schulen haben offenbar sehr professionell reagiert. Es wurden Care Teams aufgeboten und die Schule Hausen hat den Eltern aller Kindergarten- und Schulkinder einen Brief verschickt.

Der Elternbrief der Schulpflege und Schulleitung, welcher der AZ vorliegt, beginnt mit: "Tief betroffen haben wir vom Tötungsdelikt in der Familie eines Kindes erfahren. Die Mutter des betroffenen Kindes wurde ermordet. Das schockiert zutiefst und macht uns sehr traurig." Die Kinder der betroffenen Familie würden durch Fachpersonen gut betreut, heisst es im Brief weiter.