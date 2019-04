Am 29. Juni 2018 kam es auf dem Flugplatz Birrfeld beim Landetraining zu einem Flugzeug-Unfall auf einer Landebahn: Ein Doppeldecker, im Eigentum des «Stearman Clubs» des Fliegermuseums Altenrhein SG, wurde schwer beschädigt, an den beiden oberen Flügeln des Seitenruders sowie am Propeller. Dazu kam es zu einem leichten Flurschaden. Verletzte wurde niemand.

An Bord der "Stearman" sassen vorne der Pilot (1977) und hinten sein Fluglehrer (Jahrgang 1961), der rund 20'000 Flugstunden Erfahrung mitbrachte. Um 14.15 Uhr starteten sie vom Flugplatz Birrfeld für ein Landetraining. Der Himmel war bewölkt, das Wetter trocken. Über dem Mittelland wehte eine schwache bis mässige Bise. Die Sicht betrug 16 Kilometer.