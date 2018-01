Am Montagmorgen ist die Polizei nach einer Meldung zu einem Mehrfamilienhaus in Hausen ausgerückt. Dort stiess sie in einer Wohnung auf die Leichen zweier erwachsener Frauen. Nach ersten Erkenntnissen wurden beide umgebracht, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Vor Ort traf die Polizei auch auf den Bewohner der Wohnung, einen 54-jährigen Kosovaren. Er ist als Tatverdächtiger festgenommen worden.

Wie die Kantonspolizei später mitteilte, handelt es sich bei einem der Todesopfer um die 38-jährige Ehefrau des Tatverdächtigen. Sie war wie ihr Ehemann an der fraglichen Adresse gemeldet.