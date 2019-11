Ein Prosit auf Böztal: Gemeinderäte feiern das klare Ja zur Fusion

Kurz vor 11.30 Uhr an diesem sonnigen Sonntagmorgen hat das «Bären»-Team in Bözen alle Hände voll zu tun. Das Wirtepaar Getty und Hans Kistler begrüsst die Gäste und stellt sicher, dass es überall genügend Apéro-Gebäck auf den Tischen hat und niemand ohne Getränk da steht. Denn zur Bekanntgabe der Abstimmungsresultate über den Fusionsvertrag für die neue Einwohnergemeinde Böztal haben die Gemeinderäte von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen (BEEH) alle Interessierten in die «Bärenschüür» eingeladen.

Aus allen Himmelsrichtungen kommen die Gäste. Gemeinderäte nehmen mit grosser Freude Gratulationen entgegen. Es wird viel gelacht.

Ja-Stimmen-Anteil zwischen 60 und 74 Prozent

Gemeindeammann Robert Schmid von Bözen spricht in seiner Ansprache zur obligatorischen Referendumsabstimmung von historischen oder gar epochalen Abstimmungsresultaten. Die Bözer hiessen die Fusion mit 236 Ja- zu 83 Nein-Stimmen gut. Das entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 74 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug 55 Prozent.

Mit 66,7 Prozent war die Stimmbeteiligung der BEEH-Gemeinden in Effingen am höchsten. Dort liessen mehrere anonyme Flugblätter gegen die Fusion die Wogen hochgehen. Für Gemeindeammann Andreas Thommen war die hohe Stimmbeteiligung nicht absehbar. Er ist überzeugt, dass diese Aktionen die Stimmbürger mobilisiert haben. Doch auch hier sagten die Stimmberechtigten mit 167 zu 112 Stimmen Ja zum Zusammenschluss, was einem Ja-Stimmen-Anteil von 60 Prozent entspricht.