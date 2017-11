Noch im Alter von 90 Jahren leitete Margrit Fuchs das von ihr aufgebaute Hilfswerk in Ruanda, dann starb sie bei einem Verkehrsunfall. Das Hilfswerk wird seither von einem Schweizer Stiftungsrat weitergeführt und weiter ausgebaut. Finanziell getragen wird es wie schon zu Lebzeiten der Gründerin von der Leserschaft der an den traditionellen Weihnachtsaktionen beteiligten Zeitungen – eine wohl einmalige und eindrückliche Trägerschaft.

Sehr ungewöhnlich verlief auch das Leben der 1917 geborenen Windischerin, die nach einer KV-Ausbildung in verschiedenen Betrieben tätig war, so als Sekretärin beim Schweizer Bauernverband. Mit 46 Jahren gab sie die berufliche Tätigkeit auf, um die betagte Mutter zu pflegen. Als diese zwei Jahre später starb, verfiel Margrit Fuchs in eine tiefe Depression. Aus dieser konnte sie sich erst befreien, als sie mit 53 Jahren nach Ruanda zog, um im Rahmen der Entwicklungshilfe tätig zu werden. Mit dem Aufbau eines eigentlichen Hilfswerkes begann sie aber erst im Alter von 70 Jahren. Mit 75 Jahren wollte sie in die Heimat zurückkehren, doch die Not der vielen Waisen- und Strassenkinder veranlasste sie zum Bleiben und zur Aufnahme und Betreuung dieser Kinder. Da ihre finanziellen Möglichkeiten und vorhandenen Kapazitäten beschränkt waren, startete das «Badener Tagblatt» 1993 eine erste Weihnachts-Sammelaktion, die auf Anhieb sehr erfolgreich verlief: Die vom Engagement der Frau beeindruckte Leserschaft spendete innerhalb von wenigen Tagen über 300'000 Franken. In der Folge beteiligten sich auch weitere Zeitungen der AZ Medien an der jährlichen Sammelaktion.

Dank dieser enormen Unterstützung konnten die Hilfeleistungen stark ausgebaut werden. Zum «Markenzeichen» wurde, dass Spenderinnen und Spender selbst bestimmen können, wie ihr Beitrag verwendet werden soll: für Schulgelder, Waisen- und Strassenkinderbetreuung, Vieh für notleidende Familien oder die weiteren Aktivitäten des Hilfswerkes wie Ausbildung von Lehrlingen und Lehrtöchtern, Geburtsstation, mittellose Spitalpatienten, Kleinkredite, Nothilfe.

Das Fazit, das Margrit Fuchs aus ihrem Wirken zog: «Helfen dürfen macht glücklich.» Und kurz vor ihrem Hinschied hielt sie fest: «Die alljährliche Weihnachtsaktion der Zeitungen ermöglicht uns, die bitterste Not zu lindern und mit der Hilfe zur Selbsthilfe den nötigen Funken Hoffnung zu entzünden.» Dies gilt auch für die 24. Sammelaktion.