Kurt Künzli, Sohn des Gründers Werner Künzli hat die fünf Streifen in den 1950er-Jahren «erfunden». Später wurden die ersten Künzli-Schuhe auf den amerikanischen Markt gebracht: Der Importeur mit dem Namen K-Swiss meldete 1974 die fünf Streifen in den USA ohne Rücksprache mit Künzli als Marke an, später auch in Deutschland.

Als Künzli 2004 mit der neu lancierten Modelinie nach Deutschland expandieren will, reklamierte K-Swiss die fünf Streifen für sich. Es folgte ein siebenjähriger Rechtsstreit mit 37 Verfahren in fünf Ländern. Zwar erreichte Künzli 2007, dass der US-Konzern seine Schuhe nicht mehr in die Schweiz importieren durfte. Trotzdem unterlag das Aargauer Unternehmen K-Swiss endgültig im Jahr 2012. (ces)