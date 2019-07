Der 55-jährige Chauffeur war am Mittwoch kurz vor 11.30 Uhr mit seinem Anhängerzug auf der Autobahn A3, von Brugg Richtung Frick unterwegs als kurz vor der Einfahrt in den Bözbergtunnel die Führerkabine in Brand geriet. Der Fahrer brachte daraufhin seinen Lastwagen zum Stehen.

Nach Meldungseingang rückten Feuerwehreinsatzkräfte sowie Kantonspolizei an den Einsatzort aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Chauffeur blieb unverletzt.