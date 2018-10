In Bözberg im Ortsteil Kirchbözberg brannte am Samstag ein Bauernhaus komplett nieder. Während die Bewohner abwesend waren, bemerkten Nachbarn den Brand kurz nach 17 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Als diese vor Ort eintraf, stand das Einfamilienhaus mit Scheunenanbau bereits in Vollbrand.

Trotz des Grosseinsatzes der Löschkräfte brannte dieses vor den Augen der Bewohner nieder. Verletzt wurde niemand, auch die Haustiere – Hühner und eine Katze – konnten rechtzeitig flüchten. Das Wohnhaus hingegen wurde komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Franken.