Der Unfall ereignete sich um 14.30 Uhr auf der Umfahrungsstrasse von Lupfig in Richtung Windisch. In einer Rechtskurve beim Dorfeingang kippte der Anhänger des Lieferwagens auf die linke Seite, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Am Steuer des Lieferwagens sass ein 58-jähriger Schweizer aus dem Kanton Bern. Er blieb unverletzt.

Nach dem Unfall war die Umfahrungsstrasse für die Tatbestandsaufnahme und die Bergungsarbeiten für zwei Stunden gesperrt. Die Polizei klärt den genauen Unfallhergang ab.

