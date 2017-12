Ebenfalls ab 2018 werden die Tunnelportale in Schinznach und Effingen erstellt, danah folgt der Einbau der Bahntechnik. Man sei beim Projekt im Zeitplan und auch der Kostenrahmen könne wohl eingehalten werden, sagte Ruedi Büchi von SBB Infrastruktur. Cargo-International-Chef Michail Stahlhut, der selber Deutscher ist, kommentierte: «Nach dem Gotthard ist der Bözberg ein weiteres Projekt, das just in time fertig wird. Da könnte sich Deutschland noch ein Stück abschneiden.» Er spielte auf den Unterbruch der Rheintalstrecke bei Rastatt an, die nach Problemen bei einem Tunnelprojekt im Spätsommer mehrere Wochen lang nicht befahrbar war.

Sehr wohl befahrbar ist der alte Bözbergtunnel, dessen Portal neben dem neuen liegt. Die vorbeifahrenden Züge sorgten bei der Feier für einen Running Gag: Mehrfach unterbrachen die Referenten ihre Ausführungen und sagten, das Geräusch der Güterzüge sei Musik in ihren Ohren. Dass sie gleich dreimal falsch lagen – es waren jeweils Personenzüge – sorgte für Lacher im Publikum. Dieses wärmte sich zuerst beim Tunnelportal mit Glühwein und heissen Marroni, nach der Feier dann mit einer Suppe im geheizten Festzelt – «und das ist nur der erste Gang», sagte SBB-Sprecher Ginsig.