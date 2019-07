Am Sonntag kurz vor 18.00 Uhr meldeten Anwohner einen Grossbrand in Veltheim in der Erlihalde. Ein Schopf würde in Vollbrand stehen.



Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot an. Bei deren Eintreffen stand der Schopf bereits in Vollbrand. Personen und Tiere waren jedoch keine im Gebäude. Im Zuge der Löscharbeiten stürzte das Gebäude komplett ein.



Die Strohballen gerieten in Brand aus noch unbekannten Gründe. Das Feuer breitete sich sodann rasch aus und griff auf das ganze Gebäude und die angrenzenden Bäume über.



Der Sachschaden wird auf über 100'000 Franken geschätzt. Im Gebäude wurden mehrere 100 Liter Dieselöl gelagert welches infolge des Brandes ausgelaufen ist. Dies führte zu einem zusätzlichen Schaden.