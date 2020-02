Sturm «Bianca» deckt Turnhalle ab, Kinder kommen mit dem Schrecken davon: «Sie hatten sehr viel Angst»

Am Donnerstagabend riss Sturm «Bianca» das Blechdach von der Turnhalle des Dohlenzelg-Schulhauses in Windisch. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich rund 20 Leute, darunter auch Kinder in der Halle. «Als wir zufuhren, sahen wir, dass das Dach schon vor dem Eingang liegt. Von der Belegung her wussten wir, dass noch Vereine am Turnen sind», sagt Stefan Hiltpold, Kommandant der Feuerwehr Windisch, gegenüber dem Regionalsender TeleM1.

Die Bilder vom nächsten Morgen: