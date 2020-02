Drei Verletzte bei Messerstecherei in Rothrist

In der Nacht auf Sonntag ging bei der Notrufzentrale kurz nach 02:00 Uhr die Meldung über verletzte Personen an der Bernstrasse in Rothrist ein, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilt.

Die sofort ausgerückten Patrouillen konnten in der Folge vor einem Haus zwei durch Messer und Schläge verletzte Personen vorfinden. Bei der Durchsuchung der Zimmer konnte eine weitere verletzte Person vorgefunden werden. Alle Personen waren stark angetrunken.

Die Kantonspolizei teilt mit, dass erste Abklärungen darauf hindeuten, dass unter polnischen Arbeitern ein Streit entstanden ist, bei dem auch ein Messer eingesetzt wurde. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat ein Verfahren eröffnet und zwei Personen vorläufig inhaftiert.