Zuhinterst im Glarnerland, hoch über Linthal, produziert das Wasserkraftwerk Linth-Limmern seit 1964 Strom. Möglich wurde dies dank dem Bau einer Staumauer, die den Limmernsee aufstaut. Noch weiter oben, auf fast 2500 Metern über Meer, wurde damals der deutlich kleinere Muttsee als Oberbecken mit einbezogen. Das ist aber kein Vergleich mit den Dimensionen, die das Kraftwerk heute aufweist. Mit dem Projekt «Linthal 2015» wurde nämlich das bestehende Werk mit einem leistungsfähigen unterirdisch angelegten Pumpspeicherkraftwerk ergänzt. Der Muttsee wurde aufgestaut und verfügt heute mit über 1000 Metern über die längste Staumauer in der Schweiz, und über die höchstgelegene in Europa. 33 Stunden Volllast-Betrieb, wenn der See ganz gefüllt ist So funktioniert es: Wasser wird aus dem Limmernsee in den mehr als 600 Meter höher gelegenen Muttsee gepumpt und bei Bedarf zur Stromproduktion genutzt. Das neue Werk weist eine Leistung von 1000 Megawatt auf, was etwa der Leistung des AKW Gösgen entspricht. Damit hat sich die Leistung der Kraftwerke Linth-Limmern von zuvor rund 520 auf 1520 Megawatt verdreifacht.

Bei vollständig gefülltem Muttsee kann das Pumpspeicherwerk Limmern während 33 Stunden im Volllastbetrieb laufen. Im Gespräch war das Kraftwerk in den letzten Jahren angesichts europaweit rekordtiefer Strompreise allerdings meist wegen seiner Kosten. Dessen Bau verschlang 2 Milliarden Franken, was der Axpo als Hauptaktionärin in den letzten Jahren sehr zu schaffen machte (vergleiche Interview mit Axpo-Verwaltungsratspräsident Thomas Sieber). Anzufügen ist aber auch, dass das Budget beim Bau voll eingehalten werden konnte.

Bereits vor der vollständigen Inbetriebnahme der Anlage nahm die Axpo (85 Prozent des Kraftwerks gehören ihr, 15 Prozent dem Kanton Glarus) wegen des niedrigen Grosshandels-Strompreises vorsichtshalber eine Abschreibung auf diese Investition vor. In den letzten Jahren konnte das Kraftwerk noch nicht gewinnbringend betrieben werden. Gigantische Batterie für die Versorgungssicherheit Doch was genau bringt dieses Pumpspeicherwerk? Man kann es sich als gigantische Batterie vorstellen. Sie speichert den Strom in Form von Wasser. Wenn viel Spitzenenergie gebraucht wird oder wenn ein oder gar mehrere andere grössere Kraftwerke kurzzeitig ausfallen, kann Linth-Limmern einspringen. Der Aargauer Unternehmer Rudolf Hug, bis vor kurzem Vize-Verwaltungsratspräsident der Axpo, sagt: «Das Kraftwerk kann während rund eineinhalb Tagen einen Viertel der Schweiz mit Strom versorgen, falls zum Beispiel gleich mehrere Kraftwerke ausfallen.» Wenn die Anlage am Wochenende (wenn Stromverbrauch und Preis tief sind) Wasser hochpumpt, aber plötzlich eine Verknappung eintritt, könne dieser Vorgang innerhalb von drei Minuten auf die volle Stromproduktion umgestellt werden, so Hug. Das «Herz» der Anlage ist in einer riesigen Kaverne untergebracht, grösser als die Bahnhofshalle Zürich. Pumpleistung: doppelte Menge wie die Limmat Um sich eine Vorstellung der Leistung zu machen: Im Kraftwerk Limmern können pro Sekunde 160 Kubikmeter Wasser hinaufgepumpt werden. Das ist doppelt so viel wie zurzeit durch die Limmat fliesst. Limmern dient der sicheren Stromversorgung. Bei der Axpo ist man überzeugt, dass sich das über kurz oder lang auch finanziell rechnet. Dies auch, weil gerade in Deutschland immer mehr Solar- und Windenergie produziert wird, die vorab tagsüber und mehrheitlich im Sommer anfällt. Doch dieser Strom kommt unregelmässig. Am meisten Strom braucht man im Winter. Die Schweiz ist bereits heute im Winter immer wieder auf Stromimporte angewiesen. Damit das Stromnetz stabil bleibt und kein Blackout droht, muss immer gleich viel Strom produziert werden, wie verbraucht wird. Das ist nicht einfach. Allein im Juni sei in Deutschland das Netz dreimal fast zusammengebrochen, sagt Hug. Die Netzstabilität kann man mit Pumpspeicherkraftwerken wie Limmern sicherstellen, die punktgenau eingeschaltet werden können, wenn zum Beispiel der Wind abflaut, und wieder abgeschaltet werden, wenn die Solaranlagen unter höchster Sonneneinstrahlung viel Strom ins Netz einspeisen. «Kommt dazu», sagt Rudolf Hug, «dass Deutschland in den nächsten Jahren gleich mehrere Kohlekraftwerke abschaltet und aus der Kernenergie aussteigt. Dann hat der stark bevölkerte sowie industrie- und dienstleistungsstarke süddeutsche Raum zu wenig Strom. Da kann Limmern eine wichtige Rolle auch für die Versorgungssicherheit in Süddeutschland spielen», prognostiziert Hug. Bildband zeigt Entstehung des 2-Milliarden-Werks