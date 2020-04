Erneut Raser im Aargau aus dem Verkehr gezogen

Die Benkenstrasse zwischen Oberhof und Küttigen ist eine beliebte Ausflugstrecke und daher besonders an sonnigen Wochenenden vom Freizeitverkehr stark belastet. Dies führt zu erheblichen Lärmemissionen, welche von den Anwohnern als störend empfunden werden. Nachdem bereits am Karfreitag zahlreiche Lärmklagen eingegangen waren, führte die Kantonspolizei Aargau am Samstag bei Oberhof eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser Ausserortsstrecke gilt die übliche Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Am frühen Nachmittag erfasste die Polizei mit dem Lasermessgerät einen Kia, der mit 153 km/h in Richtung Passhöhe fuhr. Die Kantonspolizei stoppte den Wagen, der von einem 21-jährigen Schweizer gelenkt wurde. Da er mit dieser massiven Geschwindigkeitsüberschreitung den sogenannten Rasertatbestand erfüllte, schaltete die Polizei die Staatsanwaltschaft ein. Diese eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Kantonspolizei nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe ab.

Ausserdem wurde ein Motorradfahrer mit 130 km/h gemessen. Auch er musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben, wie die Kantonspolizei am Sonntagmorgen mitteilt.

Wie in der Vornacht führte die Kantonspolizei in der Nacht auf Ostersonntag auf der A1 bei Spreitenbach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei stellte sie das Radargerät in Fahrtrichtung Bern auf. Kurz nach 22.30 Uhr erfasste dieses einen VW Beetle mit 219 km/h.

Die Kantonspolizei ermittelte den Lenker und suchte den 22- jährigen Kolumbianer noch in der Nacht an seinem Wohnort im Bezirk Baden auf. Er wurde für die weiteren Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Seinen Führerausweis auf Probe muss der Neulenker abgeben.