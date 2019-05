Der Unfall passierte am Samstag um 9 Uhr auf der Hauptstrasse in Schlossrued. Von Schöftland kommend fuhr der Fahrer eines Audi in Richtung Dorfzentrum. Am Auto war ein Anhänger angekuppelt, der mit einer Maschine beladen war.

Eingangs Dorf kam er in der leichten Kurve unvermittelt ins Schleudern und drehte sich in der Folge um die eigene Achse. Dabei kippte der Anhänger, worauf er in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand kam.

Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Auto, am Anhänger sowie an der geladenen Maschine beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50'000 Franken. Darin eingeschlossen ist auch ein beschädigtes Verkehrsschild.

Der Grund für den Unfall war indes rasch gefunden, wie die Polizei mitteilte. So war die regennasse Fahrbahn grossflächig mit Öl verschmiert. Die Feuerwehr musste ausrücken, um dieses zu beseitigen.

Wer für die Verschmutzung der Strasse verantwortlich ist, stehe derzeit nicht fest. Die Kantonspolizei in Aarau (Telefon 062 836 55 55) sucht Augenzeugen.





