Auto und Motorrad kollidieren – 43-jähriger Lernfahrer tot

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 22. Juli 2020, um 17.45 Uhr auf der Wohlerstrasse ausserhalb von Dottikon. In einem dunkelgrauen Renault Clio fuhr ein 19-jähriger Schweizer von Dottikon in Richtung Wohlen. Auf dieser geraden Ausserortsstrecke kam der Wagen ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dabei stiess das Auto frontal mit einem Motorradfahrer zusammen, der von Wohlen her entgegenkam. Der Renault kam danach schleudernd von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Lieferwagen, der auf einem angrenzenden Abstellplatz parkiert war.