Beim Abbiegen kommt es zur Kollision: Drei Personen leicht verletzt

Eine 82-jährige Schweizerin war am Dienstagmorgen mit ihrem Honda bergwärts in Richtung Mutschellen unterwegs. In Widen wollte sie nach links abbiegen, als sie ein entgegenkommender Citroën mit zwei Insassen seitlich-frontal rammte. Gemäss einer Meldung der Kantonspolizei Aargau wurden alle drei Personen mit Verdacht auf leichte Verletzungen ins Spital gebracht.

Der Sachschaden an den Autos beläuft sich nach Schätzungen auf zirka 12'000 Franken. Die Honda-Fahrerin musste ihren Führerausweis abgeben.

Aktuelle Polizeibilder: