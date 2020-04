Betrunkener BMW-Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn – ein Kind verletzt

Am Montag kurz nach 20.30 Uhr kam es auf der Bremgarterstrasse in Merenschwand zu einem Unfall. Dies meldet die Kantonspolizei Aargau am Dienstagmorgen. Zur Kollision kam es, als ein 31-jähriger Schweizer in einer Rechtskurve im Dorf auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stiess der BMW-Fahrer mit einem entgegenkommenden Renault zusammen.

Weil man von schweren Verletzungen ausging, wurden sechs Ambulanzen aufgeboten. Die Sanität brachte vier der fünf Insassen des Renaults ins Spital. Ein Kind blieb mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung im Spital, die restlichen drei Personen konnten noch in der Nacht wieder nach Hause.