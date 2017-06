Der Selbstunfall ereignete sich am Samstag um 4.20 Uhr auf der Bremgartenstrasse in Merenschwand. In einem Opel fuhr der 27-jährige Schweizer von Aristau kommend in Richtung Zentrum. Kurz vor dem Kreisverkehr eingangs Dorf nickte er am Steuer ein. Er fuhr geradeaus über den Kreisel und prallte jenseits davon gegen einen Baum.

Der 27-Jährige blieb unverletzt. Am Auto entstand allerdings Totalschaden. Zudem wurde der Baum sowie die Thujahecke eines Gartens stark beschädigt.

Die Kantonspolizei Aargau stellte fest, dass der Verunfallte deutlich alkoholisiert war, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Atemluftprobe ergab einen Wert von rund einem Promille. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. (pka)