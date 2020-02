BMW-Fahrer gerät auf Gegenspur und prallt in entgegenkommendes Auto – er war wohl am Steuer eingeschlafen

In einem BMW fuhr der 23-Jährige am Donnerstagmorgen auf der Hauptstrasse von Wohlen her in Richtung Lenzburg. Auf der schnurgeraden Strecke kurz vor dem Kreisel beim Schwimmbad geriet der BMW plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen einen entgegenkommenden Renault. Beide Autos kamen anschliessend abseits der Fahrbahn zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Schaden. Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 23-Jährige am Steuer eingenickt war. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Für die Bergung musste der betroffene Streckenabschnitt bis gegen 7.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Polizeibilder vom Februar: