Ein BMW-Fahrer kam in der Nacht in Richtung Birri (Aristau) fahrend von der Strasse ab. Der Lenker blieb unverletzt. Er entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, konnte aber am Morgen ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet. Die Kantonspolizei nahm dem 45-jährigen Aargauer den Führerausweis ab.