Am Dienstag dieser Woche ist der Boswiler Gemeindeschreiber Daniel Wicki an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Der Gemeinderat hatte ihn wegen eines laufenden Verfahrens Mitte Dezember auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Die Staatsanwaltschaft wird das Strafverfahren gegen Wicki jedoch einstellen, weil seine Online-Kommentare, in denen er unter anderem die Todesstrafe für kriminelle Asylsuchende forderte, keine Straftatbestände erfüllen. Deshalb nahm Wicki seine Arbeit wieder auf. Es sollte ein kurzes Gastspiel werden.

Am Freitagmorgen hat der Gemeinderat in einer Sitzung entschieden, Wicki zu kündigen und ihn per sofort freizustellen, sagt Gemeindeammann Michael Weber (SVP). Die Kündigung habe nicht direkt mit Wickis Online-Kommentaren zu tun, sondern damit, dass er verschiedene Einbürgerungsgesuche verschlampt hat, wie der «Blick» am Freitag publik machte.