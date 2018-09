Max (Name geändert) hört schlecht. Das Alter. Der 75-Jährige trägt ein Hörgerät. Ob er ihn verstehe, will Gerichtspräsident Sandro Rossi wissen. «Es geht schon», antwortet Max. Er könne auch auf dem Stuhl in der Mitte des Saals Platz nehmen, näher bei den Richtern, sagt Sandro Rossi. Max steht auf. Ein grossgewachsener Mann. Das grau-weisse, dichte Haar hat er nach hinten gekämmt. Er setzt sich. «Besser?», fragt der Gerichtspräsident. «Ja.»

Max ist ein Routinier. Er hat viele Gerichtssäle von innen gesehen und Fragen von noch mehr Richterinnen und Richtern beantwortet. 1975 wird er vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin wegen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt. 1976 verhängt das Bezirksgericht Rorschach wegen wiederholter Unzucht mit Kindern eine zehnmonatige Gefängnisstrafe, verbunden mit einer ambulanten Behandlung. 1977 folgt eine Verurteilung in Berlin, 1982 eine weitere. 1986 steht er vor dem Bezirksgericht in Zürich, 1990 vor dem Landesgericht für Strafsachen in Wien und 1994 vor dem Obergericht des Kantons Zürich. Immer geht es um sexuelle Handlungen mit Kindern.

Chance verpasst

1995 wird Max bedingt entlassen. Er bewährt sich nicht, lockt zehn- bis dreizehnjährige Knaben mit Videos und Videospielen in seine Wohnung. Dort vergeht er sich an ihnen, zeigt einigen von ihnen Pornofilme. Als Gegenleistung macht er den Buben Geschenke oder gibt ihnen kleinere Geldbeträge. 1997 – 22 Jahre nachdem er in Berlin zum ersten Mal verurteilt worden war – folgten die Richter des Bezirksgerichts Brugg dem Antrag der Staatsanwaltschaft, verurteilten Max zu sechs Jahren Gefängnis und ordneten die Verwahrung an.

Seither sitzt Max seine Strafe im Gefängnis oder im stationären Massnahmenvollzug ab. Er kommt erst wieder raus, wenn er für Kinder keine Gefahr mehr darstellt.