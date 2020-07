Flächenbrand während Mäharbeiten

Am Samstagabend gegen 18 Uhr ging bei der kantonalen Notrufzentrale eine Meldung ein, dass ein Getreidefeld an der Seengerstrasse in Samenstorf brenne, teilt die Kantonspolizei am Sonntagmorgen mit.

Die Feuerwehr und die Polizei wurden umgehend aufgeboten. Der Landwirt schnitt eine Schneise in das Feld, wodurch das Feuer rasch eingedämmt und unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Es verbrannte eine Fläche von etwa 1500m2. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Menschen wurden keine verletzt. Laut den bisherigen Ermittlungen könnte die Brandursache technischer Art sein, wie die Kantonspolizei mitteilt.

